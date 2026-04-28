Protestan frente a la Cancillería por panameños detenidos en Cuba

Con carteles en mano y rostros cargados de preocupación, familiares y amigos de los siete panameños detenidos en Cuba se concentraron frente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

No hubo gritos, pero sí mensajes claros: quieren saber qué está pasando con sus familiares y exigen que Panamá actúe con más firmeza en este caso.

Entre las pancartas también se leía con fuerza una consigna: la extradición de Boris Betancourt. Este ciudadano cubano, identificado como opositor político y activista, está detenido en Panamá y ha sido solicitado por Cuba, aunque el gobierno panameño ya negó su entrega recientemente

Diez panameños fueron detenidos a finales de febrero "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel.

Los asistentes a esta protesta pacífica insistieron en que se trata de panameños que merecen respaldo y seguimiento, no silencio. La protesta se mantuvo en calma.

Este sábado, Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, tres de las detenidas regresaron a Panamá

La Cancillería informó que la liberación de las tres panameñas se dio tras "la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad".

Los panameños viajaron a la isla en una fecha no precisada y, según el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, fueron captados en Panamá para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional", por lo que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.

Las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla, según la información cubana.