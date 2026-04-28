Siete aprehendidos en Panamá tras masiva operación contra red de pornografía en 15 países

Siete personas fueron aprehendidas durante la Operación Aliados por la Infancia VI la cual dejó fuera de circulación una supuesta red que producía pornografía y que tenía conexiones en 15 países.

En estas diligencias participó la Policía Nacional y el Ministerio Público quienes contaron con la colaboración de la agencia Homeland Security Investigations (HSI).

Las siete personas fueron aprehendidas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

Las diligencias tuvieron lugar en las provincias de Panamá y Chiriquí.

"Estas diligencias surgen a partir de alertas canalizadas a través de la Homeland Security Investigations, oficina adscrita a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, la cual mantiene cooperación constante con las autoridades locales para la identificación y seguimiento de delitos transnacionales", detalló la Policía



En el ámbito internacional, este operativo ha cumplido de forma simultánea con órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Brasil, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En Brasil, la operación pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país, según un comunicado de la Policía Federal.