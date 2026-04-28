Panamá
Siete aprehendidos en Panamá tras masiva operación contra red de pornografía en 15 países
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Operación "Aliados por la Infancia VI" desarticula red internacional de pornografía con nexos en 15 países.
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Siete personas fueron aprehendidas durante la Operación Aliados por la Infancia VI la cual dejó fuera de circulación una supuesta red que producía pornografía y que tenía conexiones en 15 países.
En estas diligencias participó la Policía Nacional y el Ministerio Público quienes contaron con la colaboración de la agencia Homeland Security Investigations (HSI).
Las siete personas fueron aprehendidas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.
Las diligencias tuvieron lugar en las provincias de Panamá y Chiriquí.
"Estas diligencias surgen a partir de alertas canalizadas a través de la Homeland Security Investigations, oficina adscrita a la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, la cual mantiene cooperación constante con las autoridades locales para la identificación y seguimiento de delitos transnacionales", detalló la Policía
En el ámbito internacional, este operativo ha cumplido de forma simultánea con órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Brasil, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En Brasil, la operación pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país, según un comunicado de la Policía Federal.
#AEstaHora La Policía Nacional y la @PGN_PANAMA en colaboración de la agencia HSI desarrollan la #OperaciónAliadosPorLaInfanciaVI realizada en 15 países, contra la explotación sexual infantil en entornos digitales. Hay 7 aprehendidos y equipos tecnológicos decomisados. pic.twitter.com/mVIg4qYY6z— Policía Nacional (@policiadepanama) April 28, 2026
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