Fiscalía Anticorrupción realizó ocular en Meduca por presuntas irregularidades en diplomas

La Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Ministerio de Educación en Cárdenas luego que el Meduca presentó el pasado 22 de abril una denuncia formal por la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir.

La acción legal surge tras la detección de una red que operaba para supuestamente alterar el sistema de nombramientos docentes en diversas provincias del país.

Con las diligencias realizadas el lunes, la Fiscalía Anticorrupción busca recopilar elementos de convicción claves en esta investigación, para "acreditar y vincular penalmente a quienes resulten responsables" de estos hechos de supuesta corrupción que involucra a funcionarios de ese ministerio y docentes.

Trascendió que el supuesto fraude se centraba en la inscripción de títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles.

Fue justamente la implementación del Programa de Vacantes en Línea (Provel) la que encendió todas las alarmas de este caso.

Lo que se buscaba, según fientes del Meduca, era favorecer a ciertos mejorando su s puntajes y que estos partieran con ventaja en los concursos con lo que se aseguraban las vacantes abiertas en perjuicio de los que sí cumplían con los requisitos legales.

Por este caso, el Meduca informó adelanta investigaciones administrativas para no solo conocer la magnitud de esta red y determinar las responsabilidades individuales, sino también para desarticularla.