Reunión entre el contralor y Vamos será reprogramada; diputados piden pago inmediato de salarios

La disputa entre el contralor de la República, Anel Flores, y la bancada independiente Vamos continúa luego de que la reunión programada para ayer, lunes, se cancelara sin justificación aparente; no obstante, se conoció que será reprogramada.

"Acabé de ser informado por la asistente del contralor general de la República, que ha cancelado la reunión que se tenía prevista para las 11:00 A.M.", expresó el diputado Roberto Zúñiga a través de redes sociales.

La bancada independiente esperaba conocer en este encuentro el fundamento jurídico que utilizó la entidad para separar temporalmente de su puesto de trabajo a parte de su personal sin derecho a remuneración.

Una decisión que la Contraloría ha calificado como una "medida administrativa" para garantizar el uso correcto de los fondos del Estado, rechazando que se trate de algún tipo de sanción en su contra.

"La licencia sin sueldo por investigación es una acción de personal que se aplica para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado. No es una sanción, sino un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando el debido proceso", explicaron en un comunicado.

La Contraloría recalcó que solo 7 funcionarios se mantienen en suspensión de pagos, como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo; el resto ha recibido el pago de su salario de manera regular. Sin embargo, el diputado Luis Duke aseguró que más de 40 padres y madres de familia se encuentran en esta situación.

Los diputados exigen el pago inmediato de los salarios a sus trabajadores.'

7

funcionarios, según la Contraloría, están en suspensión de pagos. 40

cifra compartida por los diputados de Vamos que se encuentran en esta situación.

La pugna entre Flores y los diputados de Vamos ha ido creciendo en las últimas semanas luego de su interrupción en una diligencia del Ministerio Público relacionada con un caso de supuesto enriquecimiento injustificado y su vinculación con uno de los ingenios azucareros interesados en la producción de caña para la implementación del bioetanol en Panamá.