En Panamá los casos de cáncer han aumentado durante la última década

Un aumento sostenido en la demanda de servicios oncológicos en Panamá se ha registrado durante la última década, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con la entidad, las consultas por cáncer pasaron de 96,000 en 2014 a 165,000 en 2024, evidenciando un crecimiento significativo. En el mismo periodo, las radioterapias aumentaron de 35,000 a 68,000, mientras que las quimioterapias se incrementaron de 23,000 a 43,000.

Estas cifras reflejan la creciente necesidad de fortalecer el sistema de salud en Panamá y ampliar la cobertura de la atención oncológica, especialmente ante el aumento de diagnósticos.

Frente a este panorama, las autoridades pusieron en marcha el Proyecto Nacional Integrado de Atención del Cáncer, una iniciativa que articula esfuerzos entre el Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto Oncológico Nacional (ION).

Tras un año de implementación, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó avances en la integración de la Red Oncológica Nacional, con el objetivo de descentralizar los servicios y mejorar el acceso de los pacientes.

“A nivel nacional hemos logrado que pacientes, por ejemplo en Azuero, más de 1,650 no tengan que trasladarse a la capital, sino que reciben atención en el hospital Anita Moreno”, destacó el titular.