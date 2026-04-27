José 'Chema' Caballero pasa por buen momento con los Yanquis

El pelotero José "Chema" Caballero ha tenido un repunte en estos último días en su juego y a poco más de un mes de haber iniciado la temporada 2026 en las Grandes Ligas, el jugador de los Yanquis de Nueva York es el panameño más destacado hasta el momento en la carpa grande.

En el primer mes de la actual campaña, "Chema" Caballero en los primeros 30 juegos, pegó 3 jonrones, tiene 11 carreras impulsadas, anotó 12 rayitas, fue ponchado en 24 ocasiones, ha recibido 4 bases por bola, se ha robado 11 bases y su promedio al bate es de .271, con un OPS de .731. Todo esto en 96 visitas a la caja de bateo.

Caballero es el líder de bases robadas en la Liga Americana, empatado con el dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, ambos tienen 11 estafas.

Mientras que en la Liga Nacional, la tabla de bases robadas la lidera Nasim Núñez, de los Nacionales de Washington, con 13, según las estadísticas de la MLB, esto sin incluir los partidos de este lunes (ayer por la noche).

Con sus números en lo que va de la temporada, "Chema" Caballero ha puesto a pensar al director de los Yanquis, Aaron Boone, sobre la titularidad en el campocorto en la novena de Nueva York.

Caballero ha jugado en esa posición debido a la lesión de Anthony Volpe, quien ya se encuentra en la recta final de su recuperación.

"Caballero esta ahí hoy. Está jugando un nivel alto. Obviamente también tenemos una buena opinión de Anthony", admitió Boone, quien no profundizó sobre quién se quedará con la titularidad del campocorto y dejó el tema para otro día.

Otro panameño en acción en el primer mes de temporada es Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, en sus últimos 30 juegos ha tenido 96 turnos al bate, para totalizar un promedio ofensivo de .240 con un OPS de .820.

Donde también se incluyen 4 jonrones, 11 carreras anotadas, 13 carreras remolcaldas, 19 bases por bola y se ha ponchado en 18 oportunidades.

Mientras que el receptor Miguel Amaya, en el primer mes de la campaña con los Cachorros de Chicago, solo ha tenido 47 turnos al bate, donde ha logrado anotar 10 carreras, pegado 2 jonrones, con 5 carreras impulsadas, se ha ponchado en 13 ocasiones y recibido 6 bases por bola.

Por su parte, el utility Edmundo Sosa es el que menos acción ha tenido en la caja de bateo, con 38 turnos al bate, donde ha anotado 4 carreras, 10 imparables, un cuadrangular, 7 carreras impulsadas, una base robada, para tener un promedio ofensivo de .263 y un OPS de .721.

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En lo que va de la actual campaña, el lanzador panameño Justin Lawrence, de los Piratas de Pittsburgh, solo ha tenido acción en 13 partidos en lo que va de la temporada en función de relevo, donde casualmente ha lanzado 13 episodios, perdido un partido, recetado 15 ponches y una efectividad de 5.54.