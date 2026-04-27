Los residentes del interior registran baja admisibilidad a créditos hipotecarios

Las modificaciones a la ley de interés preferencial y la eliminación de la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) han reducido la accesibilidad de las personas que viven en el interior del país a créditos hipotecarios. Diosa Cedeño, representante de los promotores de vivienda de Azuero, mencionó que actualmente solo el 10% de los cotizantes cumplen con los requisitos bancarios para aplicar a una vivienda de este tipo.

Señaló que las entidades bancarias, para el financiamiento de una casa valorada en 50,000 dólares, solicitan un ingreso familiar de $700 cuando el salario mínimo en las provincias se ubica en aproximadamente $650; una diferencia de 50 dólares que, aunque para algunos es mínima, obstaculiza la oportunidad de muchas familias de tener una vivienda propia.

Los promotores, según Cedeño, han rediseñado los modelos de vivienda para disminuir los metros de construcción y, por ende, los precios de las mismas; sin embargo, hay factores que no pueden controlar, como los precios de los materiales, la logística de traslado, el ITBI del 2%, los gastos legales y las comisiones bancarias, que no permiten que esta reducción se perciba en el costo final del inmueble; al contrario, incrementan su valor.

Ante dicho escenario, proponen que se suspenda temporalmente la aplicación del impuesto a las primeras viviendas hasta que la situación económica del país mejore o hasta que haya una mayor reactivación de los sectores productivos, como se prevé que ocurrirá el próximo año.

Sugieren también que se verifiquen las comisiones bancarias y se haga un análisis del impacto de la ley con la finalidad de que se conozca su rentabilidad en el mercado para que las decisiones se tomen con base en sus resultados, recordando que el objetivo de la normativa no es únicamente reactivar la construcción, sino permitir que más ciudadanos tengan acceso a su primera vivienda.

Ante la preocupación del sector, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que está dispuesto a evaluar el tema desde un punto de vista técnico y financiero, aclarando que el ITBI no fue impuesto por esta administración; proviene de la ley No. 106 de 1974, pero su exoneración venció el pasado 31 de diciembre de 2025; no obstante, se analizará su impacto en el encarecimiento de las viviendas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), por su parte, ha defendido la nueva ley de interés preferencial, subrayando que, además de solucionar la carga que dejó al sector el Fondo Solidario de Vivienda (FSV), dinamizará la economía, generará nuevas plazas de empleo y permitirá que más personas tengan acceso a préstamos hipotecarios.'



Los promotores de vivienda de la región de Azuero tienen un arrastre de inventario de 30% listo para entrega y alrededor de 3,000 lotes disponibles para construir.



El desempleo y bajos salarios en el interior del país están ocasionando que la fuerza laboral joven migre hacia la ciudad capital, en donde los espacios laborales ya están ocupados; por tanto, se ven obligados a acudir a la informalidad.

Los promotores de vivienda de la región de Azuero tienen un arrastre de inventario de 30% listo para entrega y alrededor de 3,000 lotes disponibles para construir, pero la empleabilidad en la zona ha caído drásticamente debido a los bajos salarios; en Los Santos, el desempleo se ubica en 5.1%, de acuerdo con el consultor laboral René Quevedo.

Esta realidad ha ocasionado que la fuerza laboral joven migre hacia la ciudad capital, en donde los espacios laborales ya están ocupados; por tanto, se ven obligados a acudir a la informalidad.