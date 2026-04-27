New Business: 'Un proceso violatorio de los principios básicos del derecho'

El abogado Carlos Carrillo Gomila aseguró que el caso New Business, más allá del irrespeto al Principio de Especialidad del exmandatario Ricardo Martinelli, ha sido un proceso 'abierto y flagrantemente' violatorio de los principios básicos del derecho porque no permitió el contrainterrogatorio de los testigos, un elemento base para condenar a cualquier ciudadano que haya sido vinculado con la comisión de un delito.

"Ricardo Martinelli fue condenado violándose sus derechos, no solo el Principio de Especialidad, condiciones de expresidente y Parlacen, sino también su derecho fundamental de contradecir o examinar a los testigos", subrayó en Nex Noticias.

El jurista señaló que en las próximas semanas iniciarán las acciones contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de que se revise su interpretación parcializada sobre el Principio de Especialidad.

Recordó que la aplicación de este amparo corresponde a ambos países (Panamá y Estados Unidos); por tanto, no se descarta elevar la causa a escenarios internacionales, toda vez que la jurisdicción panameña ya ha sido agotada.

El letrado indicó que sus reclamaciones no se basan únicamente en este recurso; su cliente fue absuelto dos veces en este caso, por ello, llama su atención que se le hayan abierto dos investigaciones que infringen las disposiciones legales.

Reiteró que en New Business se comprobó que todos los fondos que relacionaban a Martinelli provenían de cuentas bancarias a su nombre, debidamente diligenciados dentro de operaciones comerciales lícitas, pero el caso se contaminó por la limitada participación de prácticas de corruptela por parte de funcionarios allegados a fiscales y el manejo de los testigos protegidos.

"Ricardo Martinelli no tuvo derecho a un juicio justo y creo que eso es evidente y está confirmado en la opinión pública panameña", dijo.

El Principio de Especialidad, a juicio de Carrillo Gomila, se condiciona a interpretaciones coyunturales que contradicen precedentes del Tribunal Supremo de Justicia en perjuicio de quienes lo ostentan.

Por su parte, el abogado Roniel Ortiz sostuvo recientemente que dicho recurso invalida los casos que actualmente se le siguen a Martinelli (New Business y Odebrecht) porque no forman parte de la nota que motivó su traslado e iniciaron antes de que su extradición desde Estados Unidos fuera efectiva.

"Todos tenían que cerrarse; New Business debió quedar invalidado por el tratado, al igual que el caso Odebrecht", aseveró.

La defensa de Martinelli espera la notificación de constitucionalidad de la sentencia del caso New Business para accionar en consecuencia a nivel nacional e internacional.