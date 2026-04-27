La Fiscalía General Electoral (FGE) inició una investigación de oficio contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, por la presunta comisión de un delito electoral al utilizar bienes y recursos del Estado para promover su imagen.

Así lo confirmó la fiscal Marybi Ábrego durante una inspección en la sede del Municipio de Arraiján, donde estaba programada una reunión con la alcaldesa, a la cual esta no concurrió.

A finales de la semana pasada, personal de la FGE realizó una diligencia en el Municipio de Arraiján para entrevistarse con la alcaldesa Peñalba, pero no fue posible debido a compromisos previos de la burgomaestra.

Las investigaciones surgieron luego de que la alcaldesa pusiera en marcha cuatro buses coaster para el transporte gratuito de estudiantes, los cuales estaban rotulados con su nombre e imagen.

Este lunes, el intento de la fiscal Marybi Ábrego de reunirse con la alcaldesa, con quien ya había agendado una cita para las 10:00 a.m., tampoco fue posible, ya que Peñalba no contestó las llamadas telefónicas.

Debido a ello, se efectuó una diligencia de inspección de los vehículos coaster, confirmando que se habían colocado stickers con diferentes emoticones tapando el rostro de la alcaldesa.

La fiscal Marybi Ábrego indicó que las investigaciones continuarán, aunque evitó responder si los vehículos pueden continuar prestando servicio a los estudiantes.