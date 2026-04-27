Asamblea suspende discusión en segundo debate del proyecto de bioetanol

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la suspensión de la discusión en segundo debate del proyecto de Ley 443, relacionado con el uso de bioetanol en Panamá.

La decisión fue respaldada con 55 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Jorge Herrera, presidente del Legislativo, había adelantado que, tras una reunión de la Junta Directiva ampliada, las bancadas llegaron a un consenso de presentar al Pleno una propuesta de suspensión del proyecto de bioetanol.

El diputado explicó que el propósito de la medida es tener un mayor debate y no apresurar la aprobación de una iniciativa con la que se busca la generación de empleos en el interior del país, especialmente con la producción de la caña de azúcar que sirva como un aditivo para el combustible.

Herrera aseguró que no quieren legislar de “espaldas al pueblo panameño”, y que el interés de todas las bancadas es tener un debate amplio en la próxima legislatura e impulsar leyes que beneficien al desarrollo económico del país.

El proyecto de Ley 443 autoriza el uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante obligatorio en un 10% para mezclas con las gasolinas del país.

Además, establece que el bioetanol anhidro, producido con materia prima nacional para uso en mezclas con gasolinas, tendrá carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro procedente del extranjero.

La iniciativa también dispone que el bioetanol será adquirido en su totalidad por los importadores-distribuidores de combustibles, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad establecidos en la normativa aplicable.