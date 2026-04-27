Cepanim registra más de 162 mil solicitudes de beneficiarios y herederos

Un total de 162,008 solicitudes de beneficiarios y herederos han sido registradas en la plataforma del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Del total de solicitudes, 123,238 corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 38,770 pertenecen a sobrevivientes.

La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de registros, con 80,568 solicitudes, de las cuales 60,458 corresponden a beneficiarios vivos y 20,110 a sobrevivientes.

Le siguen Panamá Oeste con 21,082 solicitudes (16,342 vivos y 4,740 sobrevivientes) y Chiriquí con 20,773 (16,054 vivos y 4,719 sobrevivientes).

Coclé reporta 9,119 solicitudes (7,105 vivos y 2,014 sobrevivientes), Colón 8,658 (6,380 vivos y 2,778 sobrevivientes) y Veraguas 7,263 (5,722 vivos y 1,541 sobrevivientes).

Mientras que Herrera suma 6,627 solicitudes (5,182 vivos y 1,445 sobrevivientes), Los Santos 3,930 (3,070 vivos y 860 sobrevivientes) y Bocas del Toro 3,608 registros (2,633 vivos y 975 sobrevivientes).

En tanto, Darién contabiliza 201 registros (155 vivos y 46 sobrevivientes) y la comarca Ngäbe Buglé, en el sector de San Félix, reporta 179 solicitudes (137 vivos y 42 sobrevivientes).

Según el MEF, la plataforma está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, hasta que se registre el último beneficiario.