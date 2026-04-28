Fallo en New Business evidencia violación a fundamentos jurídicos

El abogado Carlos Carrillo Gomila aseguró que el caso New Business, más allá del irrespeto al Principio de Especialidad del exmandatario Ricardo Martinelli, ha sido un proceso 'abierta y flagrantemente' violatorio de los principios básicos del derecho porque no se permitió el contrainterrogatorio de los testigos, un elemento base para condenar a cualquier ciudadano que haya sido vinculado con la comisión de un delito.

"Ricardo Martinelli fue condenado violándose sus derechos, no solo el Principio de Especialidad, condiciones de expresidente y Parlacen, sino también su derecho fundamental de contradecir o examinar a los testigos", subrayó.

Señaló que en las próximas semanas iniciarán las acciones contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de que se revise su interpretación parcializada del Principio de Especialidad.

El jurista recordó que la aplicación de este amparo corresponde a ambos países (Panamá y Estados Unidos); por tanto, no se descarta elevar la causa a escenarios internacionales, toda vez que la jurisdicción panameña haya sido agotada.

Aunque coincide con otros letrados en que no se puede hacer una interpretación diferenciada de este recurso, sus reclamaciones no se basan únicamente en este punto, ya que su cliente fue absuelto dos veces; por ello, llama su atención que se le hayan abierto dos investigaciones infringiendo las disposiciones legales.

Reiteró que en New Business se comprobó que todos los fondos que relacionaban a Martinelli provenían de cuentas bancarias a su nombre y fueron debidamente diligenciados dentro de operaciones comerciales lícitas, pero el proceso se contaminó por la limitada participación de 'prácticas de corruptela' por parte de funcionarios allegados a fiscales y el manejo de los testigos protegidos.

"Ricardo Martinelli no tuvo derecho a un juicio justo y creo que eso es evidente y está confirmado en la opinión pública panameña", dijo.

2024

año en que el Ministerio de Relaciones Exteriores certificó el Principio de Especialidad a Martinelli. 2

causas involucran al exmandatario sin respeto al debido proceso.

El Principio de Especialidad, a juicio de Carrillo Gomila, se condiciona a interpretaciones coyunturales que contradicen precedentes del Tribunal Supremo de Justicia en perjuicio de quienes lo ostentan.

Por su parte, el abogado Roniel Ortiz sostuvo recientemente que dicho recurso invalida los casos que actualmente se le siguen a Martinelli (New Business y Odebrecht) porque no forman parte de la nota que motivó su traslado e iniciaron antes de su extradición desde Estados Unidos.

"Todos tenían que cerrarse; New Business debió quedar invalidado por el tratado, al igual que el caso Odebrecht", aseveró.

Fallo de la Corte

La defensa de Martinelli espera la notificación de constitucionalidad de la sentencia del caso New Business para accionar en consecuencia a nivel nacional e internacional.

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La CSJ determinó que la resolución indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020, proferida por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, y la sentencia mixta No. 2 del 17 de julio de 2023, ejecutada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, no son inconstitucionales, ratificando la condena de 10 años y 8 meses de prisión y el pago de una multa de 19.2 millones al exmandatario.

Debido a que esta resolución no ha sido notificada al accionante de la demanda, el abogado Ángel Álvarez, se desconocen los criterios utilizados por la Corte para emitir tal dictamen.