Panamá necesita modernizar e inspeccionar sus puentes estratégicos, advierte la UP

Especialistas de la Universidad de Panamá advirtieron que el país necesita modernizar, inspeccionar y dar mantenimiento permanente a sus puentes estratégicos, tras un análisis técnico divulgado en el Semanario La Universidad, medio informativo de la casa de estudios superiores.

La reflexión académica surge luego de la explosión e incendio de carros cisterna registrados bajo el Puente de las Américas el pasado 6 de abril de 2026, hecho que generó alarma, caos vehicular y diversas reacciones ciudadanas, además del saldo de una víctima fatal y varios heridos.

El ingeniero estructural y docente universitario Irving Isaza explicó que esta estructura, inaugurada en 1962, fue diseñada bajo parámetros de tránsito, peso vehicular y dimensiones automotrices muy distintos a los actuales. Indicó que, con el paso de las décadas, el flujo vehicular aumentó considerablemente, elevando la fatiga estructural y acelerando el desgaste de sus componentes.

Añadió que factores como riesgos geológicos, condiciones climáticas, agentes químicos y eventos fortuitos, como incendios o explosiones, también impactan el comportamiento del puente. Sin embargo, precisó que el uso diario y continuo representa uno de los mayores desafíos para la conservación de la obra.

Por su parte, el también ingeniero estructural y profesor Luis Núñez señaló que las altas temperaturas registradas durante el siniestro pudieron comprometer materiales esenciales de la estructura. Explicó que el acero reduce su resistencia cuando es sometido a calor extremo, mientras que el concreto puede perder propiedades mecánicas fundamentales para la estabilidad.

Núñez sostuvo que los resultados de las inspecciones técnicas deben ser de conocimiento público, a fin de que especialistas independientes puedan analizarlos y emitir recomendaciones adicionales en beneficio de la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el informe técnico realizado por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, junto a ingenieros de la Armada de Estados Unidos, durante la evaluación estructural preliminar no se encontraron áreas críticas. No obstante, las autoridades decidieron mantener la restricción de paso para vehículos pesados con cargas superiores a 10 toneladas.

Recientemente, el Puente de las Américas fue cerrado temporalmente con el objetivo de continuar recopilando información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

Los expertos también llamaron la atención sobre el Puente Centenario, infraestructura que podría recibir una mayor carga vehicular tras las restricciones aplicadas al Puente de las Américas. En ese sentido, recomendaron realizar evaluaciones preventivas para garantizar su capacidad operativa.

El análisis difundido por el Semanario La Universidad concluye que Panamá requiere una política pública sostenida de revisión, mantenimiento y modernización de sus puentes, con planificación técnica y visión de largo plazo, para preservar infraestructuras vitales para la movilidad y la economía nacional.