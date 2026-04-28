Luis Antonio González Zambrano, de 65 años, fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de Tomasa Quintero, de 89 años, ocurrida el 11 de noviembre del 2023 en el sector de Las Lajas, corregimiento de Obaldía, en La Chorrera.

La sentencia condenatoria N.º 49-2026 impuso, además, la pena accesoria de inhabilitación para portar armas de fuego por el término de 30 años, una vez cumplida la pena principal.

González Zambrano fue encontrado culpable por un jurado de conciencia, en calidad de autor intelectual del homicidio de Tomasa Quintero.

Durante el juicio, la Sección de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste mostró pruebas testimoniales, documentos e informes periciales que demostraron la culpabilidad del imputado.

En horas de la tarde del 11 de noviembre de 2023, dos sujetos ingresaron a la residencia de la víctima, propinándole golpes e hiriéndola mortalmente en el cuello con un arma blanca.

Al ser llevados a juicio los otros dos involucrados, uno fue condenado a la pena de 20 años de prisión por homicidio doloso agravado, mientras que su compinche, mediante acuerdo de pena, fue sentenciado a 12 años.

La muerte de Tomasa Quintero fue por encargo, lo que implicaba un pago de $7,000, y motivada por disputas de terrenos, según quedó expuesto en el juicio.

Luis Antonio González Zambrano se entregó a las autoridades el 23 de noviembre de 2023.