Ciudadanía pide eliminar la reelección inmediata y menos diputados en nueva Constitución

El coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), Miguel Antonio Bernal, informó sobre los avances y las proyecciones que se tienen hacia la nueva Constitución, destacando las principales demandas ciudadanas recogidas hasta el momento.

Bernal detalló que, más que una reforma constitucional, la población quiere cambios. Entre las propuestas que más sobresalen, mencionó la eliminación de la reelección inmediata en todos los cargos de elección, implementación de la revocatoria de mandato, la modificación del número de diputados de la Asamblea Nacional y que se varíe la forma en que se eligen los magistrados.

Otro de los planteamientos de la población es la creación de una entidad que realmente se encargue del tema de la falta de agua con fundamentos constitucionales, que hoy día no se tiene.

En cuanto al cronograma del proceso constituyente, Bernal explicó que el calendario borrador se ha compartimentado en cuatro fases. La primera corresponde a la alfabetización, que será permanente aunque ya se tenga la nueva Constitución.

La segunda fase está prevista para que inicie a partir de julio y contempla establecer los requisitos para ser constituyente.

La tercera fase sería la elección de los constituyentes, proyectada entre marzo y abril de 2027; la cuarta fase abarcaría el inicio de la Asamblea Constituyente, prevista para mayo y junio de ese mismo año.

Bernal explicó que, una vez aprobada la Constitución, se pretende que el documento recorra el país para que la población la conozca.

Posteriormente, se realizaría el referéndum entre junio o julio de 2028, en que la población decidirá si aprueba o no la nueva Constitución para que entre a regir el 1 de enero de 2029.