Autoridad de Descentralización refuerza controles y medidas tras detectar irregularidades en fondos públicos

La Autoridad Nacional de Descentralización implementó nuevos mecanismos de control, seguimiento y transparencia en la asignación de recursos a municipios y juntas comunales, luego de detectar inconsistencias en el uso de fondos públicos que actualmente son investigadas por el Ministerio Público.

La directora de la entidad, Roxana Méndez, explicó en el noticiero matutino de TVN que las irregularidades identificadas en el manejo de recursos durante el periodo conocido como la “descentralización paralela” motivaron una revisión profunda de los procesos administrativos y la adopción de medidas para evitar que estas prácticas se repitan.

Según la funcionaria, las investigaciones surgieron tras detectar deficiencias en la rendición de cuentas de fondos transferidos a gobiernos locales, muchos de los cuales carecían de información básica sobre su ejecución. En total, se estima que alrededor de 230 millones de dólares presentan inconsistencias o justificaciones insuficientes, lo que llevó a la presentación de denuncias ante las autoridades competentes.

Frente a este escenario, la entidad introdujo cambios estructurales en los procedimientos de aprobación y seguimiento de proyectos financiados con recursos públicos. Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la obligación de que cada iniciativa pase por audiencias públicas comunitarias, formulación técnica detallada y validaciones internas antes de recibir financiamiento.

Además, se implementó un sistema digital que permite a los ciudadanos consultar en línea las transferencias realizadas y las obras aprobadas en cada municipio, con el objetivo de fortalecer la transparencia y facilitar la fiscalización social.

La funcionaria también señaló que se reforzó la capacitación de autoridades locales y equipos técnicos responsables de ejecutar proyectos, al tiempo que se estableció un monitoreo en campo para verificar el avance y cumplimiento de las obras financiadas con fondos públicos.

En paralelo, avanzan en la Asamblea Nacional propuestas de reforma a la ley de descentralización orientadas a fortalecer la rendición de cuentas y evitar la asignación de recursos a entidades que no cumplan con los requisitos establecidos. Uno de los cambios más relevantes establece que las autoridades que no justifiquen el uso de los fondos no podrán seguir recibiendo financiamiento estatal.

De acuerdo con cifras oficiales, la Autoridad Nacional de Descentralización ha aprobado más de 4,800 proyectos por cerca de 140 millones de dólares, alcanzando al 80 % de los corregimientos del país. Estas inversiones abarcan áreas como infraestructura comunitaria, vivienda, agua potable, deporte y equipamiento municipal.

Méndez reiteró que el objetivo de las nuevas medidas es consolidar un modelo de descentralización con mayor control y participación ciudadana, en el que el uso de los recursos públicos sea verificable y transparente, marcando distancia de prácticas del pasado.