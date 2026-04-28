Panamá gestiona con 'prudencia y precisión' caso de siete detenidos en Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, se refirió a las acciones que adelanta el Gobierno Nacional ante las autoridades de Cuba por la situación de siete ciudadanos panameños detenidos en ese país.

“Eso se tiene que gestionar de manera silenciosa y con precisión. Hay que respetar los procesos y las leyes cubanas”, afirmó.

Martínez-Acha confirmó que tres de los 10 detenidos fueron liberados, lo que calificó como “un gesto de amistad de Cuba hacia Panamá, lo cual agradecemos”. Precisó que otros siete ciudadanos permanecen bajo investigación y enfrentan etapas de juicio y eventual sentencia.

En ese contexto, dijo que el Estado panameño mantiene un acompañamiento integral. “Seguimos apoyando firmemente, por instrucciones del presidente Mulino, desde la asistencia consular y las defensas jurídicas que el Estado está asumiendo para los siete”, indicó. Añadió que las gestiones continúan de manera constante, como parte de una estrategia orientada a proteger a los connacionales.

El canciller también destacó la importancia de la prudencia en el manejo del caso. “La diplomacia no son titulares, la diplomacia son resultados”, afirmó, al tiempo que reiteró que existen instrucciones claras del Ejecutivo para lograr “lo más pronto posible” el retorno de los panameños al país. “No paramos de pensar en ellos ni de hacer gestiones para traerlos de vuelta”, señaló.

Las declaraciones del ministro Martínez-Acha Vásquez se dieron en el acto de firma del acuerdo entre Copa Airlines, Boeing y General Electric Aerospace. En ese sentido, valoró como positiva la llegada de nuevas inversiones al país, señalando que constituyen “un potente mensaje de confianza y de credibilidad en nuestro país”, así como un reconocimiento a la gestión gubernamental y a la estabilidad de Panamá como destino de largo plazo.

Subrayó que se trata de “inversiones que trascienden el período presidencial y fortalecen las condiciones para el crecimiento sostenido”.

Asimismo, destacó avances en materia de seguridad aeroportuaria, al indicar que el fortalecimiento de los controles y procesos operativos incrementa la competitividad del principal hub aéreo del país.

En cuanto a la agenda internacional, informó que Panamá será sede de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que reunirá a cancilleres de los países miembros, así como de las actividades conmemorativas por los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. “Van a venir todos los cancilleres de la OEA, de los países miembros”, indicó.

Adelantó que al menos seis jefes de Estado han confirmado su participación en este último evento, mientras continúan las gestiones para ampliar la convocatoria.