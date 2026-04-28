Promulgan ley que establece la transición ordenada en juntas comunales y municipios

La ley 520, que establece una transición ordenada y transparente en juntas comunales y municipios, fue promulgada y publicada en Gaceta Oficial.

La normativa establece que el representante de corregimiento debe elaborar y compilar la documentación oficial requerida para garantizar una transición ordenada de la Administración pública para una eficiente y continua gestión pública.

También dispone que la transición no se extenderá más allá de la toma de posesión del representante de corregimiento para el periodo subsiguiente.

La ley además advierte que el incumplimiento de la norma, que incluye la entrega de documentación insuficiente o alterada, conlleva las responsabilidades penales que resulten del proceso penal surtido en la Administración de Justicia.

Además, señala que el representante de corregimiento procurará que la administración subsiguiente cuente con los servidores públicos necesarios de su gestión para una transición ordenada de la administración y una eficiente y continua gestión pública.

El diputado Neftalí Zamora, proponente de la iniciativa, destacó que con esta ley se pone fin a los vacíos legales que por años debilitaron la gestión local.

“Después de lo vivido en 2024, avanzamos hacia un proceso claro, con reglas definidas, que garantiza la rendición de cuentas, la continuidad en los servicios y una mayor transparencia para la ciudadanía”, agregó.