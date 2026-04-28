Colegio José Antonio Remón Cantera rechaza altercado entre estudiantes del plantel

El Colegio José Antonio Remón Cantera reaccionó a un altercado protagonizado por dos estudiantes del plantel, que se registró en plena vía, y rechazó cualquier manifestación de agresión entre estudiantes, tanto dentro como fuera del plantel escolar.

A través de un comunicado, el colegio reiteró que este centro educativo es un espacio destinado al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como al fortalecimiento de valores.

El plantel agregó que, ante un hecho que se aleja de los principios que se promueven en el colegio, se han adoptado las medidas disciplinarias correspondientes con quienes resulten responsables, conforme a la normativa vigente, garantizando el debido proceso y priorizando el bienestar de la comunidad educativa.

Además, señaló que un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos y orientadores intervino brindando el acompañamiento necesario.

El colegio se dirigió a sus alumnos, enfatizando que la violencia no es un camino aceptable. Tanto quienes participan en agresiones como quienes las promueven, las difunden o permanecen como espectadores sin actuar, asumen responsabilidad en la construcción del entorno escolar.

“Hacemos un llamado a las familias a reforzar desde el hogar valores como la empatía, el autocontrol y la responsabilidad, esenciales para prevenir conductas violentas”, detalla el comunicado.

Por último, el Colegio José Antonio Remón Cantera reafirmó que continúa trabajando en la formación de ciudadanos íntegros y en la promoción de entornos de bienestar; en consecuencia, este tipo de comportamientos no será tolerado.