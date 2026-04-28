Panamá
Chapman lejos del debate del bioetanol y de ingenios azucareros
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El jefe de la cartera del MEF dijo que su hermano es parte de la directiva de un ingenio, pero desconoce si el mismo está interesado en participar.
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Mientras en la Asamblea Nacional se debate su implementación o no del bioetanol, el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman insistió en que él se ha mantenido al margen de cualquier discusión que guarde relación con ese tema.
Asimismo reconoció que su hermano, Fernando Chapman, es parte de la directiva de una empresa azucarera.
Añadió que esa empresa no tiene ninguna garantía que fuese a participar en el negocio del etanol, ya que según explicó, "eso es algo que tendría que aprobar sus accionistas", algo que de momento no ha sucedido.
Dijo desconocer si la empresa van a participar en ese negocio, ya que requiere una "inversión enorme".
Señaló que no se puede hablar de monopolio, ya que en el país hay "al menos cuatro empresas distintas" que se dedican a la industria del azúcar.
"Los señalamientos no se ajustan a la verdad, pero viene con este trabajo y el que no la debe, no la teme y yo he sido consecuente con las acciones de mi vida y continuará siendo así. Yo tuve una vida antes, durante y después (de ser ministros)", puntualizó.
El ministro del MEF, Felipe Chapman, se refiere al debate sobre el bioetanol en la Asamblea: aclara que no ha participado en ninguna discusión sobre ese tema, reconoce que un familiar directo integra la directiva de una azucarera. También destacó los beneficios de la Ley de… pic.twitter.com/Ilr2lJ7Nfl— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) April 28, 2026
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