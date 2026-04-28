Un apartamento sufrió pérdida total tras un incendio ocurrido este martes en el edificio 8029, ubicado entre las calles 8 y 9, avenida del Frente y Balboa, en la ciudad de Colón.

Los bomberos que acudieron a atender la emergencia realizaron labores de extensión y ventilación para evitar que el fuego se propagara a otros apartamentos.

Para atender este conato participaron 20 bomberos y cuatro camiones de extinción para evitar que se convirtiera en un incendio mayor.

Ahora corresponderá a los bomberos de Colón investigar las causas que provocaron la emergencia. Este incidente dejó pérdida total en un apartamento.

Edilberto Vásquez, capitán del Cuerpo de Bomberos de Colón (CBC), informó que recibieron una llamada alertando que un apartamento emanaba humo, por lo que se dirigieron a la escena para realizar la extinción y bajar la temperatura.