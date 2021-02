Funcionario aclara contenido de publicación

Licenciado Dustin Guerra

Señor:

La presente tiene como finalidad, hacer uso del derecho a réplica consignado en el Art. 2 de la Ley 22 de 2005 el cual establece que:

"Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de cualquier medio de comunicación que se dirija al público en general, tiene derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su réplica, rectificación o respuesta en las condiciones que establece la presente Ley.

La replica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agravia, y podrá ser razonablemente mayor, conforme a las circunstancias especiales de cada caso, según la disponibilidad del medio.

Los medios tendrán que reservar un espacio o sección permanente para la publicación o difusión de la réplica, rectificación, respuesta, aclaración y comentario de los lectores o cualquier persona afectada por la noticia.

La publicación o difusión de la réplica, rectificación o respuesta deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, por el medio de comunicación a través del cual se haya difundìdo la información o referencia que se cuestione. Se concede un término de veinticuatro horas adicionales cuando el medio compruebe que le fue imposible cumplir con el término inicial por causas ajenas a su voluntad.

La publicación parcial o defectuosa dará lugar a que el agraviado recurra ante los tribunales por violación a este derecho".

He visto con sorpresa la publicación de dos escritos, el primero, en el Diario Crítica, en sus ediciones electrónica e impresa del martes 9 de febrero de 2021, con el titular: "Horrores de un Sistema Penal Acusatorio sin garantías", en donde se asegura que el autor es José Lara, Defensor Público. El otro escrito publicado en el diario Panamá América, también del martes 9 de febrero del presente año cuyo titular es "Caja de Seguro Social despide a comunicador declarado culpable de violar a niña de 8 años", también se me menciona.

En ningún momento he enviado a alguno de sus diarios ni a ningún otro medio de comunicación el escrito arriba mencionado. Niego de manera categórica y enérgica mi participación en dichas publicaciones. Reitero, no he participado como autor ni como entrevistado ni de ningún otro modo en los escritos antes mencionados. Mi nombre ha sido utilizado, sin mi autorización en una publicación a todas luces tendiente a denigrar la institución a la cual pertenezco con orgullo y que honro; atentando, además, contra mi dignidad, honorabilidad, credibilidad y decoro como persona, como profesional y como funcionario público.

Sobre el particular, es menester acotar, que mantengo Declaración Jurada Notarial calendada 09 de febrero del año que decurre, rendida y entregada por el Señor EDUARDO ENRIQUE BONAGA GIL quien, bajo la gravedad del juramento y ante Notario Público, reconoce y regenta la autoría de la información calumniada y atribuida a mi persona, enmarcándose su publicación en las posibles infracciones penales que vulneren mi identidad, dignidad y decoro.

Todos los comentarios, opiniones, y apreciaciones son de la autoría del Señor BONAGA GIL quien mantuvo previo coloquio, según sus propias referencias, con otros comunicadores sociales dentro su foro, a quienes él le solicitó que publicaran su escrito en las distintas redes sociales y medios de comunicación.

En virtud de lo anterior, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 22 de 2005, exijo que se publique esta réplica tanto digital como impresa en el mismo espacio y con la misma prominencia en que fue publicada la nota que motiva esta aclaración.

Sin otro particular,

José Ricardo Lara

Defensor Público.