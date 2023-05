Holandesas: Podcast saca a la luz información sensible

En abril de 2023 se cumplieron 9 años de la desaparición de las jóvenes neerlandesas Lisanne Froon y Kris Kremers, un tema que desde el día cero hasta el presente ha acaparado la atención mediática, tanto nacional como internacional.

En los últimos años se han realizado importantes investigaciones: una la comandaron los escritores Marja West y Jürgen Snoeren (2021) a través de un libro, mientras que la que salió a finales de 2022 la desarrollaron en un podcast, los periodistas Mariana Atencio y Jeremy Kryt.

Este podcast, en días recientes, ha dado mucho de qué hablar entre los panameños que lo han escuchado y que también se suman a las voces críticas con respecto al manejo del caso. Su nombre es "Lost in Panama" (Perdidas en Panamá) y consta de siete episodios en inglés, los cuales tienen una duración, cada uno, de entre 50 minutos y una hora.

Las líneas finales del libro y del podcast son diferentes. En el caso de "Lost in Panama" aporta datos duros que cuestionan las conclusiones a las que llegaron las autoridades panameñas.

En el podcast producido por Kast Media, fuentes que tendrían relación con los involucrados en el hecho rompen el silencio apuntando a que lo que se cerró como un accidente de senderismo podría ser un doble feminicidio.

Un pick up rojo en el que las jóvenes habrían sido vistas poco antes de desaparecer, un grupo de pandilleros vinculados con la venta de droga, el traslado de las chicas a otro lugar, un viejo conocido, la posterior siembra de los restos por alguien con manejo de la zona y la muerte de cinco personas que habrían estado al tanto de estos hechos son algunos de los puntos profundizados por Atencio y Kryt, con el sustento firme de fuentes.

"Había cosas que no concordaban. Como por ejemplo que solo se encontraron pocos restos de las jóvenes, 1 % de una y 13 % de la otra. Luego hallaron una mochila con fotos tomadas de noche y celulares que funcionaban. Eso no me hizo sentido", expuso previamente Atencio a cadenas internacionales.'

2014

año en que desaparecieron las jóvenes neerlandesas en la provincia de Chiriquí. 2

meses habían transcurrido desde la desaparición cuando se halló la mochila de las jóvenes.

La periodista agrega que al desarrollar la investigación se encontró con trabas y expuso que a "muchos expertos forenses no se les permitió realizar su trabajo en varios puntos de la investigación gubernamental".

Atencio puntualiza que con este podcast sacaron a la luz mucha información que no se sabía, la cual les permitirá a los oyentes tener una idea de lo que pudo ocurrir y que podría ayudar a reabrir el caso.

Su participación en el trabajo llegó tras una proposición de su colega Jeremy Kryt, del Daily Beast, quien desde el inicio ha seguido la pista del caso y la invitó a Panamá a indagar más. Su búsqueda de la verdad los sumergió en 8 años de pruebas, testimonios y rumores contradictorios, mientras los testigos, a pesar del temor, se presentaron por primera vez mencionando nombres.

Por otra parte, la periodista dijo que le llamó la atención que en una franja tan pequeña ocurran tantos casos de feminicidios o violencia contra la mujer. Su visita coincidió con el crimen de la empresaria chiricana Stephanie Rodríguez.

En tanto, el libro de Perdidas en la Selva, de West y Snoeren, recoge las investigaciones motivadas precisamente por la diferencia de opiniones en torno al caso.

Según los escritores, durante el camino se encontraron una cantidad de "hechos" que resultaron ser fabricados y la insistencia de que el asesino se encontraba en Boquete. Sin embargo reconocen que con su libro no todo está resuelto.

"No sabemos exactamente qué pasó entre la última foto tomada el 1 de abril y las fotos tomadas el 8 de abril. No sabemos si realmente conocieron a alguien allí. Estamos bastante seguros de que murieron solas y de que no fueron asesinadas, pero aún hay muchos escenarios posibles", dijeron.

Betzaida Pitti Cerrud, la fiscal que llevó el caso y participó en el libro, expuso en su momento que las muchachas no midieron las consecuencias de entrar sin un guía al lugar.

Las hipótesis relacionadas con un secuestro u homicidio quedaron descartadas para Pitti cuando se encontraron completas todas sus pertenencias, entre ellas dinero, lentes y ropa interior.

