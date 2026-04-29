Investigadores piden que se cree Consejo de Política Penitenciaria

La alta incidencia del crimen organizado es un tema que preocupa a los expertos en la materia.

Al respecto, la Asociación de Investigadores Forenses de Panamá solicitó a la ministra de Gobierno que, en atención a la ley que rige al Sistema Penitenciario sea conformado el Consejo de Política Penitenciaria.

De acuerdo con el gremio, no se tiene registro de la creación de ese consejo, que es regulado por la Ley No.55 de 30 de julio de 2003.

La norma establece que el consejo es un organismo asesor, de consulta y de orientación que estará conformado por representantes del Ministerio de Gobierno, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Sistema Penitenciario.

Además, también lo integran un representante de la Policía Nacional, Iglesia católica y evangélica, Defensoría de Oficio, organismos de Derechos Humanos, Colegio Nacional de Abogados, fundaciones u organismos penitenciarios, Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y de la Policía Técnica Judicial, hoy conocida como Dirección de Investigación Judicial.

Son nueve funciones que tiene el consejo entre las que destacan investigar los problemas vinculados a la prisión y presentar sus posibles soluciones.

También, estudiar y presentar recomendaciones sobre infraestructura y reestructuración penitenciarias, y colaborar en la capacitación académica de los funcionarios que formen parte del Sistema Penitenciario.'



La ley del Sistema Penitenciario tiene 22 años de haber sido sancionada, en el gobierno de Mireya Moscoso Rodríguez.

El crimen organizado ha estado detrás de los hechos violentos que se han registrado en las cárceles desde hace varios años.

El 17 de diciembre de 2019, 13 reos fueron ultimados en la cárcel La Joyita, la más poblada del complejo penitenciario.

Las autoridades reconocieron que existe relación entre los últimos homicidios perpetrados y el incidente de la semana pasada en La Joya.

Recomendaciones

Esta organización forma parte de la Confederación Unidos por un Panamá Seguro, que ha formulado una serie de recomendaciones luego de los hechos de violencia ocurridos en La Joya.

Considera oportuno el fortalecimiento de protocolos de investigación criminal y el desarrollo de capacidades de inteligencia y prevención en el Sistema Penitenciario.

Ante este tema, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirma que se requiere reformar la ley del Sistema Penitenciario.

Reconoció que se toman medidas cuando el hecho se da, ya que el sistema panameño no permite actuar con base en sospechas, ya que sería una extralimitación de funciones.

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"Es un tema de ley, que a mi me permitan hacer lo que tenga que hacer para adecuar la situación de los sistemas penitenciarios a la realidad del país", indicó la titular.

Agregó que en la actualidad, existen situaciones en las que los policías no pueden actuar porque la ley no se lo permite, a pesar de tener conocimiento de que pueden actuar de otra manera.

Montalvo dijo que esta realidad pueda pasar pero debe pasar por una conversación en la que participen ellos, los diputados y los magistrados de la Corte Suprema y que se tenga el interés real de dar una ley robusta y el alcance que pueda tener la policía para ejecutar operativos de inteligencia.