José Raúl Mulino: Este equipo viene a servirle a Panamá, no al presidente de la República

El presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Mulino, oficializó parte del equipo de su Gabinete que lo acompañará a partir del próximo 1 de julio.

Durante su discurso de presentación, Mulino dejó claro que estos funcionarios vienen a servirles a Panamá, no al presidente.

Añadió que la campaña política ya terminó y que ahora es momento de recuperar el rumbo del país para que todos puedan vivir mucho mejor.

Cumpliendo con su compromiso de designar un Gabinete balanceado, el presidente electo dentro de sus nombramientos destacó una combinación de experiencia, juventud y competencia. Durante la presentación, Mulino reiteró su compromiso de seleccionar a los mejores perfiles, independientemente de su afiliación política o si son independientes.

Durante su discurso ante la prensa nacional e internacional, el presidente Mulino aclaró que aún faltan por nombrar los titulares del Ministerio de Gobierno, Vivienda y del Ministerio de Educación, pero aseguró que estos anuncios se harán próximamente. Igualmente, otro de los nombramientos que hace falta es el del titular de la Autoridad de Turismo de Panamá, ´funcionario que tendría rango de ministro de Estado.

"Queremos garantizar una gestión con la mayor transparencia y eficiencia posible, cumpliendo con las expectativas de nuestros votantes", afirmó el presidente electo.

Dentro del listado de funcionarios designados están: Felipe Chapman como ministro de Economía y Finanzas, José Ramón Icaza como ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas, Maruja Herrera como Ministra de Cultura.'

14

ministros de Estado fueron designados ayer por el presidente Mulino. 3

de junio inicia el proceso de transición entre el Gobierno entrante y el saliente. 1

de julio entra el Gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Quien también ocupará un puesto en el Gobierno entrante, será Javier Martínez Acha, quien fue designado como ministro de Relaciones Exteriores, Frank Ábrego como Ministro de Seguridad, Federico Boyd como ministro de Salud, Julio Moltó: Ministerio de Comercio, Beatriz Carles de Arango: Ministerio de Desarrollo Social, Jackeline Muñoz: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y José Andrade, en el Ministerio de Obras Públicas.

Mientras que Niurka Palacios fue designada en el Ministerio de la Mujer, Juan Carlos Navarro en el Ministerio de Ambiente, Roberto José Linares: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Juan Carlos Orillac para el Ministerio de la Presidencia.

Austeridad con responsabilidad

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el economista Felipe Chapman, designado como ministro de Economía y Finanzas, prometió "austeridad con responsabilidad" en el manejo de las finanzas públicas para alcanzar lo más pronto el objetivo primario de que se retome la "velocidad de crecimiento económico" de Panamá.

Destacó que el Gobierno de Mulino, que asumirá el próximo 1 de julio, hará "énfasis en recuperar la velocidad de crecimiento económico del país", sin dejar de lado "una meta muy importante" como es "trabajar en el progreso social y el desarrollo humano".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Chapman aboga por la disciplina y la austeridad como vías para relanzar la economía panameña, hundida en un bache, tras ser la de mayor crecimiento de América Latina entre 1993 y 2018, con una media de 5,9 % anual, de acuerdo con datos emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Frente a esto, el ministro designado afirmó que "lo más apremiante son las finanzas públicas, por lo que inmediatamente" se comenzará a trabajar en una propuesta de presupuesto nacional para el 2025

Afirmó Chapman espera que este presupuesto sea "prudente con las cuentas balanceadas" de manera de que se envíe "un mensaje contundente a la Nación y al mundo" que permita "reducir los costos de financiamiento para el Gobierno nacional y para el pueblo panameño".

Expresó que el siguiente reto "es trabajar en un plan quinquenal muy concentrado en los planes fiscales, que sea sostenible, creíble, realizable, que nos lleva al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal".

"No vamos a tomar deuda para pagar intereses", aseveró Chapman, que además respondió "eso no", al ser preguntado sobre una posible subida de impuestos en el país explicando que como los "recursos del Estado no son infinitos, lo primero (que hay que hacer) es la priorización de asignación de recursos de una manera responsable y de forma muy técnica".

Agua para el Canal

José Ramón Icaza, nuevo ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas, expresó que garantizar el agua potable para el consumo humano y para las operaciones del Canal de Panamá son prioridad.

Icaza reiteró el reto que tiene el nuevo Gobierno de Panamá de garantizar la confiabilidad de la vía interoceánica.

El ministro de Asuntos del Canal citó el proyecto de Ley de Ampliación de la Cuenca del Canal de Panamá que incluye la inclusión del Río Indio.

Igualmente expresó que tiene prevista una reunión con el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, la subadministradora, Ilya Espino de Marotta y el resto de los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá.

Cabe destacar que el agua es un tema nacional, aunque sin duda, el Canal de Panamá es el mayor usuario de agua dulce, pero es el que genera la mayor cantidad de ingresos por metro cúbico de agua, ha dicho el administrador del Canal de Panamá en medio de la crisis provocada por el Fenómeno de El Niño desde mediados del 2023.

Fenómeno que obligó a la Autoridad del Canal de Panamá a tener que aplicar una serie de restricciones en el tránsito de buques.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!