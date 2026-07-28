La primera semana de Cobre Emprende: El Pitch convierte ideas en inversión con más de $50 mil entregados

Con más de $50,000 en capital semilla no reembolsable, 10 emprendedores de Colón y Panamá se convirtieron en los primeros beneficiarios de Cobre Emprende: El Pitch, una iniciativa que refleja el compromiso de Cobre Panamá con el desarrollo económico y la generación de oportunidades para los panameños.

Tras una exitosa primera semana, el programa se prepara para recibir a los próximos participantes provenientes de Miguel de la Borda y La Pintada, comunidades cercanas a la mina, donde emprendedores demostrarán que el talento, la innovación y las ganas de salir adelante también forman parte del potencial de estas regiones del país.

Los ganadores de esta primera semana fueron:

- Eliecer Chirú, Artex Arte y Confección – Colón

- Lovely Alvear, Club Plata – Colón

- Petrona Gómez, Carbones y Asados al Barril – Colón

- Daylis García, Productos Orgánicos Finca El Arca – Colón'

10

emprendedores de Colón y Panamá se convirtieron en los primeros beneficiarios de Cobre Emprende: El Pitch.

- Taidelin Martínez, Mundo Canvi – Colón

- Ireisy Rodríguez, Raíz Viva – Panamá

Anallely Guerrero, Oh Que Lindo – Panamá

- Lourdes Arjona, Postes Plásticos Reciclados – Panamá

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Alanis Somabhai, Nanys Design – Panamá

- Luis Rodríguez, Macho Cabrio – Panamá

- Más que una competencia, esta iniciativa brinda oportunidades reales a pequeños emprendedores que, además de recibir capacitación y acompañamiento, presentan sus proyectos ante un jurado con la posibilidad de obtener financiamiento para impulsar el crecimiento de sus negocios.

"Ver a estos primeros 10 emprendedores recibir el respaldo para hacer crecer sus negocios confirma que vamos por el camino correcto. Esto apenas comienza; seguiremos llevando oportunidades a más panameños porque creemos que el emprendimiento es una de las formas más efectivas de generar desarrollo y dejar beneficios tangibles en las comunidades." Destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Durante esta primera semana, los participantes sorprendieron con propuestas de diversos sectores económicos, reflejando el talento, la creatividad y el espíritu emprendedor que existe en distintas regiones del país.

La entrega de este capital semilla representa uno de los beneficios tangibles que Cobre Panamá genera para las comunidades, al convertir el emprendimiento en una herramienta para fortalecer las economías locales, promover la generación de ingresos y crear nuevas oportunidades para cientos de familias panameñas.

Los episodios se transmiten todos los martes y jueves a las 7:30 p.m., acercando a los hogares panameños historias de esfuerzo, perseverancia e innovación que demuestran que, cuando el talento encuentra oportunidades, es posible transformar vidas.