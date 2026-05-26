Llamadas inadecuadas limitan la respuesta del SUME

El accionar del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) ha sido cuestionado en los últimos días; los panameños esperan que su respuesta sea instantánea; sin embargo, la realidad es muy distinta. Las ambulancias, en algunos casos, tardan más de 30 minutos en llegar a la escena debido a múltiples factores, entre ellos, el inadecuado uso del servicio. Por ello, antes del despacho hay un protocolo que cumplir para identificar la veracidad del caso, gravedad, ubicación, accesibilidad, equipo necesario, disponibilidad de vehículos de emergencia y centros hospitalarios.

Gran parte de las llamadas que recibe el SUME, según Thalia Bernal, directora de Operaciones, son para solicitar traslados o atención a personas con discapacidad que, si bien es cierto son situaciones médicas, no necesitan una ambulancia de soporte avanzado de vida, que es el servicio que ofrece la institución, ya que no fue creada para brindar primeros auxilios, sino para atender casos de urgencia.

Dichas solicitudes sobrecargan el sistema y ponen en riesgo a los pacientes; por ello, sugirió a la población acudir a los hospitales en busca de atención general, llevar un control de sus afecciones y responder con exactitud a las interrogantes básicas (nombre, número de teléfono, lugar y hecho) para atender los casos de vida o muerte con más rapidez.

"Las preguntas no son para molestar, como la gente dice, sino para filtrar las llamadas y saber realmente cuál es una emergencia. No podemos hacer traslados porque, si no, no atendemos lo que realmente estamos dirigidos a hacer", subrayó.

Indicó que algunas personas, producto del nerviosismo, exageran la situación, no están pendientes de la llegada de la unidad o brindan direcciones incorrectas, lo que dificulta su labor, pues el tipo de vehículo y equipo despachado depende de las condiciones del paciente y del lugar en el que se encuentra.

No obstante, reconoció que la escasez de ambulancias y sitios de despacho a nivel nacional también incide en el tiempo de respuesta; el SUME actualmente cuenta con 31 establecimientos y 22 ambulancias, una cantidad reducida tomando en cuenta el crecimiento de la población.

La entidad, para cubrir la demanda nacional, además de los 24 vehículos nuevos que recibirá próximamente, debe adquirir 20 más, entre ambulancias, carros 4x4 y 4x2, e instalarse físicamente en zonas como Darién, Changuinola y Río Hato para aumentar su capacidad de atención, abarcando a la mayor cantidad de personas posible.'

108

llamadas, de las 875,000 que ha recibido el servicio en lo que va del año, han sido efectivas. 18-30

tiempo promedio de respuesta del Sistema Único de Manejo de Emergencias.

"Nuestros retos son tener más vehículos, mayor capacidad de atención, abarcar más población y abrir puntos en otros sitios, pero eso no necesariamente quiere decir que la ambulancia estará disponible en todo momento para ese sector; también puede atender otras emergencias", aclaró.

El SUME, en lo que va del año, ha recibido alrededor de 875,000 llamadas, de las cuales 108 han sido efectivas, es decir, ameritaban atención; el resto no eran urgencias o estaban dirigidas a otras instituciones.

Sobre la iniciativa legislativa que busca penalizar las llamadas falsas a instituciones de emergencia, Bernal considera que, antes de imponer esta medida, es necesario reforzar las capacitaciones a los ciudadanos para que sean más empáticos al utilizar el servicio y entiendan que cada minuto en la vida de los afectados cuenta.

"Estas iniciativas son como el extremo de lo que hay que hacer cuando lo demás no funciona; sí puede darse, pero para quienes, pese a las orientaciones, continúan haciéndolo, ya allí debería llevarse a otros niveles", agregó.