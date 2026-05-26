Machado agradece el respaldo de Panamá a la voluntad venezolana

La dirigente venezolana María Corina Machado culminó ayer, lunes, su visita a Panamá con dos encuentros diplomáticos; en la mañana, se reunió con el mandatario José Raúl Mulino, a quien agradeció el respaldo y postura que ha tomado Panamá en favor de la democracia en Venezuela y el respeto a la voluntad de su pueblo.

Aseguró que su país se prepara para un proceso electoral "transparente, limpio y democrático" en aras de poner fin a la crisis política, económica y social que obligó a más de 7.8 millones de ciudadanos a migrar en busca de una mejor calidad de vida hacia diversas naciones del mundo, entre ellas, Panamá, que, actualmente, acoge aproximadamente a 75,000 venezolanos.

Machado, durante su estancia, anunció que está lista para ser candidata presidencial, dejando entrever que, tras la salida de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, habrá una nueva contienda en la que podrán participar todos los interesados; sin embargo, no queda claro qué sucederá con las actas que proclaman a Edmundo González como vencedor de las pasadas elecciones y que desde el 2025 se encuentran bajo el resguardo de Panamá.

"Yo seré candidata, pero podrán haber otros. Por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato", expresó.

La liberación de Venezuela, según la política, se ejecutará en fases: la primera, estabilización; la segunda, recuperación; y la tercera, transición con elecciones.

Un proceso que afirmó fue evaluado con detenimiento y "serenidad" hasta comprender que, para facilitar el plan, es necesario que la población vuelva a ejercer su derecho al sufragio sin intimidaciones ni obstáculos de ningún tipo.

La comitiva venezolana que se reunió con Machado en Panamá, conformada por César Pérez Vivas, Leopoldo López, Antonio Ledezma, entre otros, sostuvo que para terminar con el régimen no basta únicamente con la salida de Nicolás Maduro; es imprescindible que se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente que garantice condiciones justas a todos los candidatos.



La liberación de Venezuela, según la política, se ejecutará en fases: la primera, estabilización; la segunda, recuperación; y la tercera, transición con elecciones.

Aunque la líder opositora no tiene fecha definida para su retorno, mencionó que será este año y solicitó a sus compatriotas empezar a empacar sus maletas porque "pronto" estarán de regreso en casa.

Venezuela, según la líder opositora María Corina Machado, se prepara para un proceso electoral "transparente, limpio y democrático" en aras de poner fin a la crisis política, económica y social que obligó a más de 7.8 millones de ciudadanos a migrar en busca de una mejor calidad de vida.

Aunque la líder opositora no tiene fecha definida para su retorno, mencionó que será este año y solicitó a sus compatriotas empezar a empacar sus maletas porque "pronto" estarán de regreso en casa.

"La oposición ya derrotó la tiranía y lo que falta es desplazarla. Delcy Rodríguez se va, un día antes o un día después, eso no está en duda", reiteró.

Rodríguez, después de que Estados Unidos capturó a Maduro, ha estado en conversación constante con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El mandatario Donald Trump ha indicado en varias ocasiones que la presidenta interina está dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington.

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"No tiene alternativa", advirtió.

Reconocimiento

La labor de Machado también fue exaltada por la Asamblea Nacional.