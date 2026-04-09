Más de 320 mil personas presenciaron la Semana Santa en el Casco Antiguo

La Semana Santa Internacional, celebrada en el Casco Antiguo de la ciudad, atrajo a un aproximado de 320 mil visitantes, según cifras preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La ministra de Turismo, Gloria De León, dijo que como autoridad están listos para salir a promocionar este evento dentro de los paquetes de las diferentes ferias a las que asisten.

También, le solicitarán a las agencias y operadores turísticos que tengan este producto totalmente desarrollado para poder ofrecerlos a los visitantes internacionales.

Por su parte, el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, informó que las proyecciones para Semana Santa se cumplieron, de 78 mil pasajeros extra para la semana del 1 al 5 de abril.

Hoy en día, el aeropuerto maneja una circulación de 60 mil pasajeros diarios.

Se estima que la celebración de la Semana Santa en el Casco Antiguo generó alrededor de 6 millones de dólares al país, según estimaciones de la Asociación de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo.

"Con esta actividad religiosa estamos combinando fe, historia y cultura en uno de los lugares más emblemáticos que tiene Panamá, que es el Casco Antiguo", dijo la ministra de Turismo.'



Panamá superó la barrera de 3 millones de turistas que visitaron al país en 2025.

Es uno de los sitios más visitados por los turistas en todo el país.

El Casco Antiguo tiene seis iglesias, a la que se suma la de Santa Ana, en la entrada del lugar histórico.

Otras actividades religiosos gozan de renombre internacional como la peregrinación al Cristo Negro de Portobelo o el Corpus Christi de La Villa de Los Santos.

La Semana Santa inicia el 21 de marzo.

La tradición es que las procesiones en el Casco Antiguo inicien el último Viernes de Cuaresma y se extienden hasta el Domingo de Resurrección.

Los días de más movimiento son el Jueves y Viernes Santo, que este año incluyó la procesión de un anda con una magistral escultura que escenifica la Última Cena, hecha en España.

Desenvolvimiento

De León reveló que para enero hubo un aumento en la llegada de turistas de 14%.

A su vez, el ingreso turístico subió 16.5% y la ocupación hotelera estuvo en 57.7%.

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Estos porcentajes superan las expectativas de la adminitradora de la ATP, quien informó que las cifras de febrero y marzo son, igualmente alentadoras.

En cuanto al Aeropuerto de Tocumen, su gerente reiteró que estiman un crecimiento de 9% para este año, lo que en cifra sería superior a los 22 millones de pasajeros que se movilizarían.

En el mes de enero, ingresaron al país 406,188 pasajeros, de los que 329,309 lo hicieron a través del aeropuerto de Tocumen.

En la terminal aérea, los turistas y visitantes que más ingresaron fueron de Estados Unidos (51,099), Colombia (40,538), Argentina (11,875), Costa Rica (11,749) y Brasil (9,563).

Los meses en que más turistas visitaron el país, el año pasado, fueron diciembre (246,959) y enero (227,817).

De igual forma, diciembre (73,410) y enero (70,212) fueron los meses en que más cruceristas ingresaron al país.

El tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá, el año pasado, fue de 8 días y su gasto promedio por estadía ascendió a $2,191, que equivale a $274 por día.