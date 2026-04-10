Minsa notifica sobre una nueva defunción por influenza; el acumulado anual se mantiene en 32 muertes

En Panamá, hasta el 21 de marzo se se habían registrado 1,670 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De esa cifra, 1,466 casos son sin signos de alarma, mientras que 194 presentan signos de alarma y se reporta 10 casos de dengue grave, de acuerdo a las las cifras correspondientes a la semana epidemiológica N.°11, que comprende del 15 al 21 de marzo de 2026, del Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología.

En el renglón de influenza, notificaron una defunción; con un acumulado anual de 32 defunciones.

La mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (54.8%), seguido por los menores de 1 año.

En cuanto a antecedentes, el 90.9% de las defunciones no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 75.8% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Mientras que en el caso de Enfermedad por Virus Oropouche se reportó un caso de fiebre por el virus Oropouche en la Región de Salud de Panamá Este. Para un acumulado de seis casos.

En el rengón de Leishmaniasis se notificaron 71 casos para un acumulado de 537 casos.

En tanto, la malaria tuvo 107 nuevos casos para un acumulado de 2,578.

No se notificaron casos de Zika, Fiebre por Hantavirus, Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus ni de Leptospirosis.