MOP recibe ofertas para proyecto vial en David

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo este viernes 29 de mayo el acto público de apertura de propuestas para el proyecto "Rehabilitación de la Carretera Panamericana (CPA) David – Frontera e Intercambiadores en la ciudad de David – Fase I", considerado una obra estratégica para la movilidad en la provincia de Chiriquí.

El Consorcio Enlaces Viales de Panamá, conformado por Bagatrac S.A. y Constructora Meco S.A., presentó una oferta económica por B/. 22,219,064.24, con el objetivo de ejecutar la obra vial.

Por otro lado, el Consorcio C&T David, integrado por Constructora Urbano S.A. y Toronto Global Holding Corp., ofertó la suma de B/. 21,046,900.00. Ambas propuestas se ubicaron por debajo del precio de referencia fijado por la institución en B/. 25 millones.

Alcance y tramos del proyecto vial en David

El proyecto contempla una longitud total aproximada de 2.48 kilómetros, distribuidos en dos tramos estratégicos. En el tramo 1: Zona de hospitales, con una extensión de 1.38 kilómetros y en el tramo 2: Área industrial y comercial, con una longitud de 1.10 kilómetros.

Además, dentro del alcance del contrato se incluye la construcción de tres puentes peatonales elevados que se ubicarán en puntos de alta concurrencia: el Hospital José Domingo de Obaldía, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y el Mall Chiriquí, con longitudes de entre 33 y 45 metros.

Mantenimiento e infraestructura pluvial

De igual manera, se prevé la rehabilitación de los puentes sobre la quebrada San Cristóbal (tanto el lado derecho como el izquierdo), cada uno con una extensión de 45 metros, junto con un plan de mantenimiento integral por tres años para garantizar la conservación de la infraestructura.

Las obras abarcan la rehabilitación de la vía existente, así como la construcción de cunetas trapezoidales y cajones pluviales, lo que contribuirá a mejorar el flujo vehicular y fortalecer la infraestructura vial de la ciudad de David.

El acto público se realizó de forma virtual a través del portal PanamáCompra y fue presidido por el equipo técnico del MOP, coliderado por Marta Alemán, directora nacional de Administración de Contratos; Andrés Sue, de Asesoría Legal; y Alexandra Espinosa, de la Dirección de Estudios y Diseños del MOP.