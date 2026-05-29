Chófer de camión recolector aplasta a su compañero

Un colaborador de una empresa encargada del ornato y aseo de líneas eléctricas en el sector de San Miguel, corregimiento de San Martín, arriba de la calle Tres Brazos (Panamá Este), falleció el jueves en medio de un accidente laboral.

La información preliminar detalla que el hombre, oriundo de la provincia de Colón, recogía los desechos que otros colaboradores habían cortado el día anterior con una grúa y de pronto cayó al suelo, justo en el momento en que el conductor de un camión de recolección daba marcha atrás al vehículo.

Se presume que el conductor no vio al colonense, solo sintió cuando el camión le pasó por encima a algo y, al verificar, se dio cuenta de que se trataba de su compañero de labores.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito y personal de la sección de Accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar la diligencia de levantamiento del cadáver y el inicio de la investigación de este atropello fatal.

