ENA instala cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial en los corredores

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) reforzó las medidas de seguridad en puntos estratégicos de los corredores Norte y Sur, como respuesta directa a las denuncias de vandalismo reportadas por los usuarios.

Lenin Flores, director de operaciones de ENA, informó que ya se ha logrado identificar y capturar a varios de los involucrados en estos actos ilícitos, detectándose incluso la participación de menores de edad en algunos de los incidentes.

Para garantizar la tranquilidad de los conductores, se ha incrementado las rondas de vigilancia de la Policía Nacional, intensificando los patrullajes durante las horas de la noche.

Tecnología con Inteligencia Artificial

Como parte de la estrategia de modernización y vigilancia, Flores destacó la implementación de nuevas herramientas tecnológicas en las autopistas. El sistema vial está siendo dotado con cámaras con inteligencia artificial, sistemas de altavoces (bocinas) y tecnología de reconocimiento facial.

Operativos contra morosos y evasores del Panapass

A la par de las acciones de seguridad, ENA desplegó un operativo en el Corredor Norte para detectar e interceptar a conductores que transitan por la vía rápida sin placa de circulación o sin saldo en sus cuentas.

El director de operaciones detalló que la raíz de la morosidad proviene principalmente de usuarios que ingresan a las autopistas sin haber instalado el Panapass. Actualmente, la deuda acumulada en los corredores asciende a 15 millones de dólares.

Ante esta situación, la empresa estatal ha instalado mesas de trabajo para que los conductores morosos puedan verificar el estado de sus cuentas y establecer acuerdos de pago viables.

"Esta no es una vía principal, se trata de una vía alterna que tiene un costo, y el conductor que ingresa sin el Panapass es parte de lo que no se debe hacer", puntualizó Flores.