Procurador Gómez realiza inspección en Registro Público por caso Unachi; hay 13 personas bajo investigación

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, lideró este viernes una inspección ocular en el Registro Público de Panamá, dentro de las pesquisas que buscan esclarecer presuntas irregularidades en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y la gestión de su rectora, Etelvina de Bonagas.

La actuación se desarrolló en coordinación con la directora del Registro Público, Nairobia Escruceria, y tuvo como propósito verificar documentación considerada clave para esclarecer las posibles anomalías vinculadas al caso. El procurador explicó que la revisión busca identificar bienes registrados a nombre de personas naturales y jurídicas que podrían estar relacionados con las denuncias.

''Lo que se obusca es poder identificar una serie de bienes que están a nombre de sujetos o personas naturales y de igual manera cualquier tipo de información adicional que conste en el Registro Público que nos permita continuar con las investigaciones'', señaló.

Además, el procurador subrayó que se trata de una investigación preliminar, en la que figuran 13 personas naturales y 12 jurídicas cuyos bienes patrimoniales están siendo analizados.

Por otra parte, también detalló que las autoridades buscan recopilar análisis de trazabilidad financiera para la determinación de posibles vínculos patrimoniales, ya que es clave para garantizar transparencia y dar solidez a las pesquisas.

"Estamos verificando algún tipo de propiedades que se encuentren en su nombre'', subrayó.

Igualmente, se indicó que la revisión busca establecer si los bienes identificados guardan relación con el manejo de recursos públicos y con las irregularidades denunciadas en torno a la gestión universitaria.