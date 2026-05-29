Hemeroteca: 'Horror en Calidonia'; la tragedia del SAN-100

Un día como hoy, pero de 2008 se registró el fatídico accidente del helicóptero del SAN-100, que dejó múltiples fallecidos.

En la aeronave viajaban funcionarios de los estamentos de seguridad de Panamá y Chile. El terrible accidente enlutó a dos pueblos hermanos.

De acuerdo con informes de Panamá América fallecieron cinco integrantes de la Fuerza Pública panameña, cuatro carabineros chilenos y dos de las esposas de estos.

El accidente se produjo luego de que el helicóptero del entonces Servicio Aéreo Nacional chocó con almacenes de Calidonia.

Según los informes oficiales y peritajes, la aeronave sufrió una falla mecánica en vuelo, lo que provocó una pérdida de altura y el posterior impacto contra el edificio comercial.

Por motivo de la fecha, el Servicio Nacional Aeronaval recalcó que han transcurrido 18 años de un legado que jamás será olvidado.

"Su memoria permanece viva como símbolo de entrega, valentía y compromiso con la patria. Su legado perdura en cada misión, en cada vuelo y en la memoria de una nación que honra con respeto y gratitud su sacrificio", reseñó la institución.

A continuación, la portada del 30 de mayo de 2008 con detalles del hecho:



