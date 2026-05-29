Luis Oliva, exdirector de la AIG, aprehendido en Coclé

Luis Oliva, exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) durante la administración de Laurentino Cortizo, fue aprehendido este viernes por unidades de la Policía Nacional mientras se encontraba en un sector de playa en la provincia de Coclé.

Oliva mantenía vigentes las medidas cautelares de impedimento de salida del país y la obligación y reporte los días 14 y 28 de cada mes.

La detención se ejecuta en el marco de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, además de otros procesos relacionados con la gestión de fondos públicos durante su periodo al frente de la entidad.

Las investigaciones del caso "Listo Wallet"

El nombre del exdirector de la AIG ha estado vinculado a diversas pesquisas judiciales por supuestas irregularidades en el manejo de plataformas tecnológicas estatales implementadas durante la pandemia de la covid-19.

Uno de los expedientes guarda relación con la plataforma “Listo Wallet”, utilizada para los pagos del Vale Digital, becas y distintos programas de subsidios sociales. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el sistema gubernamental habría beneficiado a empresas privadas mediante el cobro de comisiones, generando un presunto perjuicio económico en contra del Estado.

Antecedente: Operación "Espejo de Cristal"

Esta no es la primera intervención judicial que enfrenta Oliva. En agosto del año pasado, el exfuncionario fue aprehendido durante el desarrollo de la operación “Espejo de Cristal”, un operativo en el que también resultaron implicados varios empresarios bajo cargos de supuestos delitos contra la administración pública, corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita.

Hasta el momento, los estamentos de seguridad no han brindado mayores detalles sobre la captura de este viernes