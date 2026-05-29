Omar Torres es el nuevo viceministro del Mici tras salida de Arango

Omar Torres fue nombrado, por el presidente José Raúl Mulino, como nuevo viceministro de Comercio Interior e Industrias, luego de la salida de Eduardo Agustín Arango Pérez, quien dejará el cargo el próximo 1 de junio.

Torres, quien venía desempeñándose como director general de Correos y Telégrafos de Panamá, empezará a ocupar el cargo de viceministro del Mici a partir del 1 de junio luego de que se oficializará su nombramiento en el decreto presidencial.

La designación se ampara en el artículo 183 de la Constitución, que le da al mandatario la facultad de nombrar y remover ministros y viceministros de Estado.

El movimiento se da en medio de ajustes dentro del Ejecutivo y marca otro cambio en la estructura del Gobierno de Mulino.