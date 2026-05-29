Niegan arresto domiciliario a dirigente de Suntracs investigado por blanqueo

El juez de garantías Carmelo Zambrano negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Ariel Rodríguez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

El abogado defensor, Franklin Reyes, buscaba sustituir la detención provisional por arresto domiciliario y el uso de brazalete electrónico.

Sin embargo, el tribunal determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos legales, ya que no se aportaron nuevos elementos que modificaran los riesgos procesales que justificaron su detención inicial.

¿De qué se le acusa al dirigente de Suntracs?

Rodríguez es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de los propios trabajadores del sindicato.

Los hechos bajo investigación penal guardan relación con transferencias bancarias sospechosas. Así como depósitos de fondos no justificados y cambios de cheques.

Según la fiscalía, estas actividades ilícitas se habrían desarrollado de manera continua entre los períodos de 2018 y 2025.

Próximos pasos: Defensa apela la decisión

La audiencia, que se llevó a cabo en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, contó con la participación del fiscal Gilberto Arona en representación del Ministerio Público.

Tras el fallo adverso, el abogado particular Franklin Reyes anunció formalmente un recurso de apelación. La nueva cita judicial quedó programada para el próximo 8 de junio de 2026 a las 8:30 a.m. en la Sala #5 del Tribunal Superior de Apelaciones.