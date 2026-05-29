Trump arremete contra Jill Biden por no ayudar a su esposo cuando creyó que sufría un derrame

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes a la ex primera dama Jill Biden por no haber ayudado a su esposo, Joe Biden, cuando creyó que este estaba sufriendo un "derrame cerebral" durante el debate presidencial de 2024.



Las palabras del republicano se producen después de que la ex primera dama revelara en una entrevista que, al ver el mal desempeño de Biden durante el debate televisado con Trump, se asustó al pensar que algo malo le estaba sucediendo.



"Dice que pensó que estaba sufriendo un 'derrame cerebral' y otras cosas muy graves, y aun así nunca subió al escenario para ayudar a su atribulado esposo, como haría cualquier buena esposa", escribió en la red Truth Social.



Trump agregó que "lo único que no mencionó fue lo bien" que le estaba yendo a él ante el "casi total colapso" de Biden.



En una entrevista con la cadena CBS el miércoles, Jill Biden explicó que cuando estaba viendo el debate se asustó por el mal desempeño de su esposo, que se mostró por momentos incoherente y desorientado, e incluso pensó que estaba sufriendo un derrame.



"Estaba asustada porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes... ni después. Nunca lo he visto así desde entonces. No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé: '¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!', y eso me asustó increíblemente", explicó.



El mal desempeño de Biden en ese debate, que coincidió con las crecientes dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo, disparó las presiones dentro del Partido Demócrata que desembocaron en la decisión del entonces presidente, que tenía 81 años, de renunciar a su campaña de reelección y pasar el relevo a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien acabó perdiendo en las urnas frente a Trump.