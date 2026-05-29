¡Cuidado lo abandona! Decomisan desodorantes Rexona falsos; investigan quién los fabrica

Unas 100 cajas de desodorantes falsificados de la marca Rexona decomisaron funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad Nacional de Aduanas durante un operativo realizado en el puesto de control de Divisa, en la provincia de Herrera.

La alerta salió luego de que las autoridades detectaran varias presentaciones del producto que estaban siendo distribuidas sin los permisos correspondientes.

De acuerdo con el director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, actualmente se mantiene una investigación para conocer de dónde salen estos desodorantes y quiénes están detrás de su fabricación.

Pérez detalló que esos productos anteriormente tenían registro sanitario de una empresa nacional, pero esa compañía dejó de operar en el año 2023. Después del cierre, los registros fueron cancelados oficialmente.

Hasta ahora, las autoridades han realizado dos decomisos relacionados con estos desodorantes en provincias como Veraguas, Chiriquí y Colón, mientras continúan las inspecciones en distintos puntos del país.

Entre los productos retenidos aparecen las variedades Rexona Musk 52.5 g, Rexona Activo 52.5 g y Rexona Excel Men 52.5 g.

El Minsa advirtió que el uso de productos falsificados puede provocar problemas de salud, ya que no pasan controles de calidad. En este caso, las personas podrían sufrir irritaciones en la piel, erupciones y fuerte picazón.