Operación Ecfo: Cae red de extorsión sexual que operaba a través de apps de citas en Panamá

Una mujer y dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron aprehendidos durante la "Operación Ecfo", señalados por su presunta vinculación con el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de extorsión sexual.

Las capturas se lograron mediante diligencias de allanamiento y registro simultáneos desarrollados por las autoridades en los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz y El Chorrillo.

Así operaba la red de extorsión

De acuerdo con las investigaciones, dos de los aprehendidos guardan relación con hechos de extorsión registrados tras contactos realizados mediante aplicaciones de citas en línea.

Durante los operativos judiciales, las autoridades también lograron el decomiso de diversos equipos tecnológicos, los cuales serán analizados como parte de las evidencias del caso.

Se espera que en las próximas horas los tres sospechosos sean llevados ante un juez de garantías.

