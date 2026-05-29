Tres hombres, presuntos miembros de una organización delincuencial, fueron aprehendidos en la provincia de Coclé por unidades del Grupo Especial Antipandillas de la Policía Nacional (PN).

Informes de inteligencia policial permitieron ubicar previamente el hotel donde se alojaban los sospechosos, lo que facilitó el inicio de las labores de seguimiento y vigilancia.

La subcomisionada María Gutiérrez, de la Segunda Zona de Policía de Coclé, detalló que las unidades policiales iniciaron la persecución de dos vehículos en los que se movilizaban los implicados.

Persecución en distintas rutas

Para intentar evadir la acción policial, los conductores de ambos automóviles tomaron rutas separadas. Ante la maniobra de fuga, se desplegó un operativo de apoyo con vehículos policiales y unidades motorizadas de los Linces.

Uno de los autos se dirigió hacia el sector de Platanal, mientras que el segundo tomó la vía hacia Río Hato. Ambos fueron interceptados por las autoridades. La operación concluyó con la captura de dos personas en uno de los automóviles y una tercera en el otro vehículo. Todos los detenidos mantienen antecedentes penales, informaron las autoridades.

Durante el procedimiento, la Policía Nacional decomisó dinero en efectivo, permisos de porte de arma y varios teléfonos celulares, los cuales habían sido arrojados desde los autos en marcha durante la persecución.