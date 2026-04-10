Nicole Pinto se compromete con el amor de su vida

Nicole Pinto gritó a los cuatro vientos que próximamente se va a casar.

La beldad publicó en su cuenta de Instagram (@nicolepinto22), con más de 487 mil seguidores, una galería de fotografías de su propuesta de matrimonio.

Comentó que el pasado 3 de abril, le dijo "sí" al amor de su vida y la propuesta fue todo lo que siempre imaginó. "(...) Nosotros, una vista hermosa y un momento que no voy a olvidar", escribió en el post.

Asimismo, explicó que siempre ha tratado de mantener su vida amorosa en privado, sin embargo, esta vez hizo una excepción porque se moría de ganas de contárselo a sus seguidores.

"(...) Porque fue, sin duda, uno de los días más lindos y más importantes de mi vida. John Doyle te amo", finalizó.

Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación acumula más de 62,7 likes y más 1,300 comentarios, la mayoría son mensajes de felicitaciones y buenos deseos.

Tras hacerse pública la noticia empezó a correr el rumor de que el compromiso podría afectar las pretensiones de la beldad, convertirse en la Miss Universo Panamá. No obstante, no debe haber ningún inconveniente, al menos que ella decida no competir, porque desde 2023, la organización internacional permite participantes casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas.