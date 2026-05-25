Salarios insuficientes limitan ahorros y aumentan deudas

El deterioro del poder adquisitivo y la incapacidad de ahorrar se han convertido en una constante lucha para los trabajadores panameños. Según el estudio ¿Qué pasa con el salario?, realizado por Konzerta en mayo de 2026, reveló que el 93% de las personas trabajadoras en Panamá considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, un punto porcentual más que en 2025.

Para empezar, con esta tendencia a nivel regional, Panamá es el país que lidera; le sigue Ecuador con el 90%, Chile y Argentina con el 87% y Perú con el 83%.

Estos resultados reflejan un panorama complejo en la región, donde la percepción de insuficiencia salarial es cada vez más marcada.

Por otro lado, el 43% de los talentos afirma que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, un incremento de 9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Según Jeff Alejandro Morales, gerente de marca de Konzerta.com, “el 79% del salario se destina a gastos prioritarios como alimentación, alquiler y pago de deudas”.

En cuanto a la duración del salario, el 96% de los trabajadores panameños asegura que su sueldo no les alcanza más de dos semanas. El 41% destina el 100% de su ingreso al pago de cuentas apenas cobra, mientras que solo el 1% afirma que su salario le dura todo el mes.

Además, los principales gastos identificados en Panamá son la alimentación y el alquiler (32%), seguidos por el pago de deudas (15%), educación y transporte (7%), salud (4%), otros gastos (2%) y recreación (1%).

En países como Chile y Argentina, el alquiler representa el mayor peso en los gastos.

En lo que respecta al ahorro, 8 de cada 10 personas trabajadoras en Panamá aseguran que no pueden ahorrar, un indicador que aumentó tres puntos porcentuales respecto a 2025. Entre quienes sí logran hacerlo, la mayoría apenas guarda menos del 5% de su sueldo, principalmente en cuentas de ahorro bancarias.

De igual manera, el estudio revela que el 92% de los trabajadores panameños posee algún tipo de deuda, cifra similar a la de Ecuador y Chile. Ante esta situación, el 100% de los encuestados manifestó que les gustaría recibir un aumento salarial, destinándolo principalmente al pago de deudas, ahorro e inversión.

Por último, el informe de Konzerta, que contó con la participación de 6,494 personas trabajadoras de cinco países, evidencia una realidad preocupante: la mayoría de los talentos en Panamá y la región enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ahorrar y manejar sus deudas, lo que refuerza la urgencia de políticas que fortalezcan el poder adquisitivo y la estabilidad económica.