Montalvo insistirá en la compra de brazaletes

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, comunicó que insistirá en que los brazaletes electrónicos sean utilizados en casos de violencia intrafamiliar, en los que las mujeres son las principales víctimas.

"Vamos a seguir intentando llevar el tema de los brazaletes adelante y requerimos que la sociedad también se adueñe de ese proyecto y que lo pida", planteó la titular.

Montalvo resaltó que desde el Gobierno tienen toda la intención de llevar adelante programas para prevenir este tipo de violencia y solo se necesitan políticas públicas que corren por parte de todos los actores del Estado que son el Órgano Judicial, Órgano Legislativo y el Ejecutivo.

En la actualidad, los brazaletes electrónicos son colocados a privados de libertad que, a través del Órgano Judicial se les ha concedido esta medida, como cambios de penas y medidas cautelares.

La ministra de Gobierno reconoció que la ampliación de su uso quiere llegar a posibles víctimas de delitos de violencia doméstica y a sus agresores.

Por eso fue que el Ministerio de Gobierno planteó la adquisición de 2,000 brazaletes para poder trabajar este componente, pero hasta el momento no ha sido posible.

Montalvo destacó la importancia de que la víctima rompa el miedo y coloque la denuncia para evitar hechos que lamentar.'

Casos

Hasta el pasado mes de enero se había cometido un femicidio y en este mes se presentan dos casos.

En 2025 se cometieron 20 femicidios, 18 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas de mujeres.

Panamá Oeste, con 8 casos y Panamá, con 4, fueron las zonas geográficas donde se cometieron la mayor cantidad de femicidios.

De acuerdo con la estadística, 30% de las víctimas tenía entre 18 y 24 años.

Por otra parte, el Ministerio Público recibió en enero 1,601 denuncias por hechos de violencia doméstica, 168 más que en diciembre de 2025, cuando fueron 1,433, un aumento de 11.7%.

Panamá (450), Panamá Oeste (390) y Chiriquí (212) fueron las provincias con más casos registrados.

La cifra es indicativa de que en estos momentos se están colocando 51 denuncias al día, cuando el mes anterior la cantidad andaba por 46.

En todo el año pasado, se presentaron 16,444 denuncias, 45 diarias.