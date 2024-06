MOP reconoce irregularidad en puente de Burunga

El puente interconexión de Burunga, distrito de Arraiján, presenta una serie de errores en las normas de construcción, así lo denunciaron a través de las redes sociales especialistas en la materia, residentes del área y conductores.

Muchos conductores que a diario transitan por esa área han mostrado su preocupación porque por ese puente no cabe un vehículo que sea más grande que un sedán. Incluso se han preguntado si el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había inspeccionado dicha obra.

Incluso esa obra ha sido calificada como el punte embudo, y especialistas han dicho que no se necesita ser arquitecto o ingeniero para percatarse que presenta un cúmulo de irregularidades.

Se trata de un proyecto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con una inversión de más de $400 millones, que ha sido objeto de críticas debido a los errores en las normas de construcción detectados por el arquitecto y docente universitario, Marcos Peñaranda.

Estas revelaciones plantean preocupaciones sobre la calidad y seguridad de la infraestructura vial en desarrollo.

Tras la denuncia, el MOP emitió un comunicado donde señalan que hace cinco días, antes que se hiciera pública las irregularidades, habían notificado al consorcio que construye esa obra.

El MOP reconoce que el intercambiador no es seguro para que transiten los vehículos, no obstante ante ello surge la interrogante que si tenían dudas, por qué no se detuvo el proyecto y qué va a suceder ahora?.

El arquitecto Marcos Peñaranda plantea que hay que llamar a capítulo a los responsables del diseño y construcción de ese interconector, ya que tal y como está pone en peligro la vida de quienes transitan por el área.

Los moradores del área, conductores y el arquitecto Peñaranda consideran que la empresa constructora debe derriba ese puente y correr con los gastos que ello involucre.

Además, esperan que el Consorcio Loma Cová se haga responsable de los errores cometidos y que el proyecto millonario sea concretado.

La gestión del titular del MOP, Alfredo Sabonge, ha sido fuertemente cuestionada debido al mal estado de las calles, proyectos con irregularidades, entre otros aspectos.

A pesar que Sabonge fue el segundo ministro más cuestionado, después de José Gabriel Carrizo, este se mantuvo en el cargo durante todo el gobierno de Laurentino Cortizo.

