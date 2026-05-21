Nueva administradora seguirá hoja de ruta

En la mañana de este jueves, Ilya Espino de Marotta, explicaba en un auditorio lo que se había hecho en un año del proyecto de Río Indio y luego del mediodía, salía de la sala de la Junta Directiva, como próximo administradora del Canal de Panamá.

Será la primera mujer en asumir la administración de la vía interocéanica y la cuarta en ocupar este cargo desde que el Canal fue transferido a manos panameñas.

Llegar a la escogencia de la actual subadministradora del Canal, implicó un procedimiento complejo que José Ramón Icaza, ministro y presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), explicó.

Sostuvo que se identificaron más de 100 perfiles destacados y luego de un profundo proceso de análisis, los candidatos finalistas fueron sometidos a una evaluación multidimensional que incluyó aplicación de pruebas que analizan la competencia de liderazgo, múltiples entrevistas en profundidad y la sustentación de un caso de negocio.

"Como resultado de este proceso y tras amplias jornadas de deliberación, hoy la junta directiva en ejercicio de las facultades que les confiere la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley Orgánica de la ACP, ha designado como administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033 a la ingeniera Ilya Espino de Marotta", anunció Icaza.

El país no conoció el anuncio de manos de los directivos de la ACP, sino del presidente José Raúl Mulino que, media hora antes, subió en su cuenta de X que había hablando con Espino de Marotta para felicitarla por la designación.

"He hablado con la nueva Administradora del @canaldepanama, @MarottaIlya, para felicitarla y reafirmar el compromiso de trabajar coordinadamente en proyectos estratégicos que generen empleo, prosperidad y progreso para los panameños" (sic), escribió el mandatario.'

15

de febrero de 2019 es la fecha en que Espino de Marotta es designada subadministradora del Canal de Panamá. 3

administradores ha tenido el Canal en manos panameñas. La designada será la cuarta.

Retos

Los retos no cambian con el administrador, dijo Ilya de Marotta en una entrevista realizada horas antes de su elección.

Y estos son los proyectos que lleva adelante el Canal como el lago de Río Indio, que actualmente dirige y el crecimiento de la vía interoceánica con los otros proyectos que tiene enfrente como el corredor logístico, "que nos va a permitir un trasbordo mayor de cargo sin tener que pasar por el Canal de Panamá, abriendo espacios para otros segmentos", declaró.

Además, está el corredor energético del lado oeste y el desarrollo de dos puertos adicionales para seguir siendo un núcleo importante para el comercio internacional.

La sucesora de Ricaurte Vásquez es miembro del Canal de Panamá desde 1985.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Agradeció a la junta directiva por el voto de confianza y por darle la oportunidad de seguir contribuyendo con el país, a través del Canal de Panamá.

Se comprometió a asegurar el futuro y esa planificación estratégica que tiene el Canal para que Panamá como país, siga creciendo.

Reiteró que no habrá un cambio en la estrategia y que la confiabilidad en el Canal sigue siendo un proyecto primordial.

A su vez, plantea que esa confianza hay que expandirla buscando nuevas opciones y nuevos negocios.

"El propio plan estratégico es muy claro en convertir a Panamá en un centro logístico más avanzado de lo que somos hoy en día. Así que seguimos con la misma línea", dijo Espino de Marotta.

La ingeniera tomará cargo de su posesión en los primeros días del mes de septiembre.