Pensión, límites y edad máxima

La solicitud y administración de una pensión alimenticia en Panamá suele ser un terreno lleno de mitos, quejas y conflictos. Para entender cómo funciona la Ley 42 de 2012, qué cubre el dinero y cuáles son las consecuencias contamos con la abogada de familia Alba Victoria Bárcenas.

Existe la falsa creencia de que este dinero es exclusivo para el supermercado. Bárcenas aclara que, según la legislación vigente, la pensión es la obligación legal de proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo integral del beneficiario.

¿Por qué el juez fija una pensión tan baja si no alcanza?

Bárcenas analiza una de las quejas más repetidas entre las madres que tienen la guarda y crianza de los niños.

"En los casos de familia, el juez se retroalimenta de los hijos y de los gastos de la persona. Si bien es cierto, no podemos pedir una pensión de mil dólares a alguien que gana 800.

Sé que es injusto porque el bienestar de un menor no debería estar limitado a lo que el padre puede ofrecer, pero el juez no puede exigir una cuantía mayor a la capacidad económica del obligado. Las madres se quejan de que no les alcanza pero no tenemos las herramientas para obligar a un ciudadano a proporcionar lo que su economía no le permite", reflexiona.

3. ¿Hasta qué edad es obligatorio pagar la pensión en Panamá?

La abogada explica que la obligación tiene tres tiempos: Hasta los 18 años: Es la regla general al alcanzar la mayoría de edad.

Hasta los 25 años: Si el hijo continúa estudios universitarios o técnicos.

Vitalicia: Si el beneficiario padece de una discapacidad o condición comprobada que le impida sostenerse por sí mismo.

Sospechas de mal uso: ¿Quién fiscaliza en qué se gasta el dinero?

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Bárcenas aclara que la supervisión le corresponde al Juez de Familia. "Si se sospecha del mal uso de los fondos, el obligado debe ir ante el juez y presentar una solicitud formal exponiendo la situación. El juez podría solicitar una rendición de cuentas al custodio para verificar el uso correcto y, de ser necesario, ajustar la forma de administrar el dinero".

"El mal uso debe probarse por la vía legal. El obligado jamás debe suspender el pago por decisión propia", dijo.

Si los padres no están o no pueden pagar, ¿quién asume la responsabilidad?

Cuando los padres biológicos fallecen, sufren una incapacidad total o desaparecen, la ley panameña no deja desprotegido al menor. La obligación puede trasladarse a otros familiares en un orden legal estricto: abuelos, hermanos mayores de edad y otros parientes cercanos. Esto se aplica únicamente mediante decisión judicial y siempre que estos familiares cuenten con las condiciones económicas para asumirlo.