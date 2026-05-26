Contraloría iniciará auditoría forense en la Unachi

La Contraloría General de la República confirmó que iniciará una rigurosa auditoría forense dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Este procedimiento guarda relación con una serie de descuentos aplicados a los salarios de los trabajadores de esa casa de estudios y que presuntamente no habrían sido transferidos oportunamente a las entidades correspondientes afectando los derechos fundamentales de los colaboradores, su estabilidad financiera y su acceso a la seguridad social.

La acción de la Contraloría responde al clima de preocupación y descontento existente entre docentes, personal administrativo, estudiantes y la ciudadanía en general sobre la opacidad en el manejo de estos recursos públicos.

Según detalló la institución fiscalizadora, el objetivo de la auditoría forense será verificar el destino final de los fondos, determinar la existencia de posibles delitos administrativos o financieros y establecer las responsabilidades correspondientes, en estricto apego al marco constitucional y legal.

Ante posibles cuestionamientos, la Contraloría aclaró su postura respecto al estatus legal de la institución chiricana:

"La Contraloría reconoce y respeta la autonomía universitaria; sin embargo, ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía".

El anuncio de la Contraloría se da horas después de que se hiciera pública la renuncia de Etelvina de Bonagas como rectoría de la Unachi, la cual será efectiva el 11 de junio.

