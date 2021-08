Piden a procurador que admita querella

Debido a que el Ministerio Público no ha admitido una querella que presentaron, familiares y amigos del agente Miguel Ávila del SENAN, desaparecido durante una operación antinarcotráfico, protestaron ayer.

Versión impresa

Los manifestantes denunciaron que es inexplicable que el procurador no haya admitido la querella penal interpuesta hace dos meses, a pesar de que se han aportado evidencias de que dentro de la embarcación Tornado 5001 se hallaron rastros de sangre y casquillos de bala.

Tedy Ávila, padre del agente desaparecido, señaló que esas evidencias fueron presentadas al despacho del procurador y que a pesar de eso la investigación está estancada.

Justino González, uno de los abogados querellantes afirmó que es urgente que se concluya la prueba de quimioluminiscencia sobre el hallazgo de la sangre y los casquillos hallados en la nave, pero es imposible avanzar si no se admite la querella.

"La única forma de que no haya dudas ni especulaciones de qué pasó con el agente Miguel Ávila es por medio de una investigación objetiva y eso no ha sido posible porque la querella no ha sido admitida" dijo.

Lo que se pretende es que se determine qué tipo de sangre es la que detectó la prueba y de dónde salieron los casquillos. Sin esa explicación hay un manto de misterio sobre es incidente, dijo González.

La abogada Yenny Soto, indicó que hay testimonios de los tripulantes que sobrevivieron que en esa operación había un helicóptero de EE.UU., pero no hay evidencias en la carpetilla de esa participación.

Igualmente la abogada Soto reveló que tampoco se ha esclarecido el tema de uno de los náufragos que huía en la supuesta lancha que perseguían y dónde está.